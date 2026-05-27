タレントの手越祐也（38）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。高層マンションに住む上での苦労を明かした。この日のテーマは「住まいのトラブル110番」。タワーマンションの高層階に住んでいるという手越は「高めの位置に住んでる人あるある」と話し出すと、「テレビ局の入構証だったりとか、その後歯医者行くんだったら診察券とか、いろいろあるじゃないですか。僕、結構行動を詰めるので