新型補給機「HTV―X」1号機の運用完了を巡り、宇宙航空研究開発機構の伊藤徳政プロジェクトマネージャは27日、オンラインで開いた記者会見で「密度の濃い運用期間だった。満足のいく結果が得られた」と述べた。