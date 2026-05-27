国会ではきょう、政府の情報収集などインテリジェンス機能の強化に向けて、「国家情報会議」を創設する法案が可決、成立する見通しです。「国家情報会議」は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔の役割を担い、その事務局として「国家情報局」が新設されます。法案は参議院・内閣委員会できのう、与党のほか国民民主党や公明党なども賛成して可決しました。法案には、野党側が主張していた▼個人情報や