大井川鉄道新金谷駅でお披露目されたトーマス号（左）とパーシー号。中央は鳥塚亮社長＝27日午前、静岡県島田市人気アニメ「きかんしゃトーマス」の主人公を模した蒸気機関車（SL）「トーマス号」の今シーズンの運転開始を前に、大井川鉄道（静岡県島田市）は27日、お披露目イベントを開いた。新金谷駅のホームにはトーマス号と、3月にデビューした仲間の「パーシー号」がそろって入線した。トーマス号が汽笛を鳴らして出発す