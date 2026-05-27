東京消防庁の消防士の男が、女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。東京消防庁・渋谷消防署の消防副士長、橋口弘大容疑者（29）は2026年3月、埼玉県三郷市の路上で、帰宅途中だった20代の女性の体を後ろから触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。2人に面識はなく、防犯カメラの捜査などから橋口容疑者が浮上しました。調べに対し橋口容疑者は「よく覚えていないが、やっていないとは言い切れない」など