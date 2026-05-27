北陸電力はきょう、河川の氾濫や土砂崩れで配電設備が被害を受けたとの想定のもと、復旧訓練を富山市民球場で行いました。訓練は線状降水帯による河川の氾濫や土砂崩れが発生し、配電設備に大きな被害が出て富山市と金沢市の7万戸が停電したという想定で行われ、北陸電力の社員に加え富山県警や県の職員などおよそ150人が参加しました。今年導入された、3Dレーザー測量が可能なドローンのテスト飛行や、電線が切