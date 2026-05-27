栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取ったことがわかりました。男は東南アジアに逃亡した可能性があるということです。栃木県警・下野署前から中継です。事件発生から10日余り、警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による事件とみて捜査を進めてきましたが、新たに事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。この事件は今月14日、