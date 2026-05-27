第96回米アカデミー賞でアジア初の視覚効果賞を受賞した「ゴジラ−1.0」などで知られる山崎貴映画監督が27日、Xを更新。長女への暴行容疑で現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督について、「この事件はAIに惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけない奴」と指摘し、監督復帰を求める署名サイトへの賛同を呼びかけた。26日の阿部監督の謝罪会見では、暴行の