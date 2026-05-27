長岡空襲の記憶を語り継ぐ長岡戦災資料館が5月29日、移転オープンします。27日に内覧会が開かれました。新しい長岡戦災資料館は長岡空襲の爆心中心点の近く、図書館だった旧互尊文庫の建物に移されました。工事費用およそ11億8000万円をかけリニューアルしています。長岡空襲に関する資料を保存、展示するほか、今回、新たに空襲当日市民がどのように逃げたかデジタルマップで学べる展示も設置されました。【長岡戦災