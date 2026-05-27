遠くから『オットセイのような声』が聞こえてきたという飼い主さん。大急ぎで駆けつけた結果…チャウチャウさんが見せた『切なすぎる光景』が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、微笑ましくて切ないその光景は記事執筆時点で101万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『オットセイのような声』が聞こえたので見に行った結果→犬がドアで困り果てていて…まさ