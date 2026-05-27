ことし9月、18年ぶりに新潟で日本代表の試合が開催されます。新潟市出身の稲垣啓太選手に蛯原大河アナウンサーが今の思いをインタビューしてきました。 9月に新潟で代表戦開催 蛯原アナ「よろしくお願いします」稲垣選手「お願いします」新潟市出身、ラグビー日本代表候補の稲垣啓太選手。ことし9月に地元・新潟で開催が決まった日本代表の試合に向けて意気込みを語りました。蛯原アナ「（新潟開催に関