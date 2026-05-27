全国パン粉工業協同組合連合会の小澤幸市理事長はこのほど開いた記者会見で、イラン問題で包装資材だけでなく品質検査に使用する器具が不足していることに言及。主原料の小麦のほか、燃料や人件費の上昇も続いており、7％程度の値上げが必要との考えを示した。小澤理事長が社長を務める富士パン粉工業では、1日に200検体以上をサンプリングし菌数などを計測している。そこで使われるのが、プラスチック製の使い捨てシャーレだ