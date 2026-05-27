先日発表されたドイツ代表メンバーの中に、ボルシアMGでプレイする30歳の大型FWティム・クラインディーンストの名前はなかった。クラインディーンストは昨季ブンデスリーガで16ゴールを挙げ、その活躍から2024年11月に念願のドイツ代表デビューを果たした。29歳での遅咲きデビューだったが、代表での成績も抜群。デビューからの6試合で4ゴールを挙げ、一気にドイツ代表センターフォワード1番手争いに名乗りを挙げた。しかし、昨季