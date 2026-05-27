ジョゼ・モウリーニョの復帰が近づいているとされるレアル・マドリードには、解決すべき問題がいくつもある。その1つに、MFジュード・ベリンガムのパフォーマンス向上が挙げられる。加入1年目こそリーグ戦で19ゴール6アシストと攻撃センスが爆発したベリンガムだが、FWキリアン・ムバッペの加入後は得点ペースが明らかに低下。昨季はリーグ戦で9ゴール7アシスト、今季は6ゴール4アシストに終わっている。英『TalkSport』によると、