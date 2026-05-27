イングランド代表は先日、北中米W杯に向けたメンバーを発表した。FWイヴァン・トニーなどやや意外な名前が入っていた一方で、MFフィル・フォーデン、MFコール・パーマーといったメンバーはリストから外れており、国内でもずいぶんと物議を醸したようだ。果たしてトーマス・トゥヘル監督が選んだメンバーは正しかったのか。英『Daily Mail』は、テクノロジー・プラットフォームであるPLAIERがAIを用いて選出したメンバーを紹介した