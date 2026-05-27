開封が面倒で郵便物をついつい溜め込んでしまう…という方も多いのでは？そんなときに頼りになるのがダイソーで見つけた文具！玄関に置いておけば、開封や仕分けがスムーズになる便利グッズです。使い勝手もよく、110円（税込）で購入できるので試す価値ありですよ♪今回は開封に便利なグッズをまとめてご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：開封用カッター価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード