25日(現地時間)、スペインサッカー連盟は北中米ワールドカップに臨む登録メンバー26名を発表した。レアル・マドリードから一人も選ばれなかった一方、今シーズンのラ・リーガを制したバルセロナからはペドリやラミン・ヤマルなど計8名が選出され、彼らをチームの中心に据えて戦う方針がはっきりと読み取れる顔ぶれになった。もっとも、そのバルセロナ派閥の一員とも言えるアンス・ファティの名前は登録メンバーの中になかった。昨