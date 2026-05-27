日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、スペイン代表FWミケル・オヤルサバルを新たなポジションで起用するかもしれない。『MARCA』は、来季のレアル・ソシエダでトップ下としてプレイする可能性について報じている。その背景にあるのが、アイスランド代表FWオッリ・オスカルソンの急成長だ。2025-26シーズン終盤にかけて得点力を爆発させ、直近8試合で5ゴールを記録。リーグ戦通算10得点を挙げており、来季は本格的に1