スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が2026ワールドカップに向けた26名を発表した一方で、『MARCA』は“落選ベスト11”を特集。実力十分ながら代表入りを逃した選手たちに注目している。紹介されたメンバーは以下のとおり。GK アレックス・レミロ（レアル・ソシエダ） DF ダニ・カルバハル（レアル・マドリード） ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード） ディーン・ハイ