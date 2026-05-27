マンチェスター・ユナイテッド所属のMFブルーノ・フェルナンデスが、過去にトッテナム加入寸前まで迫っていたことを明かした。実業家スティーブン・バートレット氏のインタビュー内で明かしている。ブルーノは、スポルティングCP時代にトッテナムと交渉していたようだ。しかし、移籍成立目前でクラブ側が方針転換したという。「最後の2日間でスポルティングが“彼は売却しない”と言い、移籍は破談になった」とブルーノは語った。