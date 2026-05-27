平成レトロブーム真っ只中の今、幅広い世代でシール帳が再ブーム！ダイソーのシール売り場をチェックしていると、とんでもなく可愛いレアアイテムを発見！あまりの人気ぶりに、店舗によっては購入制限がかかるほどの争奪戦になっているのだとか。同じく購入制限の対象となる話題のグッズも併せてご紹介していきます。 【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぷくっとシールハンギョドン価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ