フランス代表FWジャン・フィリップ・マテタにとって、今季は復活のシーズンとなった。英『The Athletic』によると、W杯メンバー発表当日、マテタはテレビの前で自分の名前が呼ばれる瞬間を待っていたという。ディディエ・デシャン監督が次々と代表メンバーを読み上げていく中、「ジャン・フィリップ・マテタ」と発表されると、隣にいた母親は「ブラボー！」と叫びながら抱きついた。しかし、その表情は喜び以上に驚きが強かったよ