高松市にある県立中学校の複数の女子生徒が、外国語指導助手の男性から身体を触られたと学校に申告していたことがわかりました。 【写真を見る】中学校の男性外国語指導助手の手が女子生徒の胸元に触れる1対1のスピーキングテストで複数の生徒からの申告も【香川】 手が生徒の胸に触れる 香川県教育委員会によりますと、香川県立の中学校で昨年11月から12月に行われた一対一での英語のスピーキングテストで外国