松田義人『飲み台湾』（亜紀書房）が6月16日に発売される。 【写真】「台湾のビールはやっぱりこれ！」主要商品を紹介 本書は、“台湾ではお酒が飲めない”という説を覆す、台湾の酒場をめぐるローカル旅ガイド。熱沙（ルーチャオ）、食堂、夜市、ビアホール、カラオケスナックなど、台湾ビギナーからリピーターまで楽しめるちょっといい台湾酒場を取り上げた、日本初のガイドブ