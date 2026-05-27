クレヨンって、すぐ折れちゃったり手が汚れたりして扱いにくいイメージがありますよね。ダイソーで見つけたリップのような形のクレヨンが、その悩みをまるっと解消してくれました！繰り出し式だから手を汚さず、芯も折れずとても快適。描き心地もスムーズで、さらに混色も可能です！子供から大人までおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スティッククレヨン（6本、基本色3）、スティッククレヨン（6本、基本