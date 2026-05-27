卵などをかき混ぜる際、手動のホイッパーや菜箸だと疲れちゃいますよね。ただでさえ料理は手間がかかるから、もっと楽に作業したいのに！そんな願いを叶えてくれる便利グッズをセリアで発見しました。押すだけで食材を楽にかき混ぜられるホイッパー。電源要らずで扱いやすく、気軽に使えるのもありがたいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレス回転式ホイッパー価格：￥110（税込）サイズ（約）：26.7cm×5.6cm