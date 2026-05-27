山形県米沢市で、認定こども園などへの給付費など、およそ1億1200万円の支払いが遅れるミスがあったことが分かりました。遅れていた支払いはすでに完了しています。 米沢市によりますと、支払いが遅れたのは認定こども園などへの給付費負担金16件と、地域活動支援センターへの事業委託料2件の、合わせて18件です。遅延した総額は1億1196万1310円に上ります。 22日の正午前、こども園から「入金がない」と市の子育て支援課