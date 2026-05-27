高気圧に緩やかに覆われ、山形県内は、曇りや晴れとなっています。きょうは日中の最高気温が山形と米沢で３０度まで上がり真夏日となる予想です。 【写真を見る】山形や米沢で最高気温30度の真夏日予想熱中症に注意あすは雨の降るところも（山形） 現在の山形市です。青空が見えています。 山形地方気象台によりますと、東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。この