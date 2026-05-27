きょう27日（水）は、西日本では広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では、雷を伴って激しい雨の降る所もありそうです。特に鹿児島と奄美では、夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意が必要です。東日本から北日本でも午後は雲が広がり、所々でにわか雨がありそうです。あす28日（木）は、全国的にくもりや雨となるでしょう。北