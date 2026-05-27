◆卓球アジア選手権国内選考会最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）男子決勝トーナメントの準々決勝が行われ、１６歳の川上流星（木下アカデミー）が、２４年パリ五輪代表の篠塚大登（東都観光バス）をフルゲームで破り、４強入りを決めた。優勝すれば、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかむ。新潟・村上市出身で神奈川・星槎国際高横浜の２年生。父・大和さんの影響で４歳から卓球を始め、２３年か