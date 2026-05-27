４月１日に芸能活動を再開した女優・広末涼子（４５）の近影がアップされた。広末は４月７日の投稿以来のインスタグラム更新。スタジオでの撮影ショットを投稿した。広末といえば、さわやかなでキュートなイメージだったが、赤い背景が妖艶（ようえん）な雰囲気。長く下ろした髪や表情もミステリアスだ。昨年４月に静岡県内で交通事故を起こして活動を休止し、同５月には双極性感情障害および甲状腺機能亢進（こうしん）症