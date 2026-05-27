◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ベッツ内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のロッキーズ戦で初回に５号先制２ランを放った。２死一塁でロ軍先発フリーランドに対し、２ストライクからの３球目の直球を打ち返した。打球は伸び、バックスクリーンへ到達した。今季ベッツは開幕から３番に入り、右腹斜筋の張りで４月上旬に離脱。今月