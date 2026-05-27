プロフィギュアスケーターの浅田真央さんが女優の木村佳乃と27日、都内で「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に出席した。サプライズでブルーローズをプレゼントされると「いつか嗅いでみたかった。素敵。夢かなうという花言葉も素敵」とうっとり。自身の座右の銘を聞かれ「感謝と笑顔」と話し、「落ち込んだり、いろんな困難があって乗り越えた後にあの出来事があったから今があるんだなと思える気持ちになった