俳優・岩城滉一（75）の妻でタレントの結城アンナ（70）が26日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな“家族ショット”を公開した。【動画】「カッケェ」岩城滉一＆妻・結城アンナの爽やかな“家族ショット”結城は自身のインスタグラムで、愛犬・Ozzy（オジー）との散歩風景や、岩城と寄り添う夫婦ショットなどを動画で公開。ベンチでOzzyを見つめる岩城の姿や、夫妻が愛犬を抱きかかえてほほ笑む様子など、自然体あふれる姿