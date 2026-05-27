日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。同時に５月３１日の壮行試合のアイスランド戦の背番号も発表され、同戦限定での“追加招集”となったＤＦ吉田麻也（米ＭＬＳ・ＬＡギャラクシー）は、過去３大会のＷ杯で背負い、慣れ親しんだ「２２」を付けることが決定した。Ｗ杯ではＤＦ冨安健洋（アヤックス）が「２２」を継承することになるが、冨安はア