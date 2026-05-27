亀田の柿の種公式Xが27日に更新され、ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズが発売40周年を迎えたことを記念して、柿の種で作ったスライムのアート写真を公開した。【写真】再現度すごい！亀田の柿の種で作った『ドラクエ』スライム『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に