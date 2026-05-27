女優の木村佳乃がプロフィギュアスケーターの浅田真央さんと27日、都内で「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に出席した。ブランドのオーガニックファームに感化され、自宅で野菜などを栽培。私生活では2010年に東山紀之氏と結婚し、2児の母。「今年梅がたくさんなった。もうすぐ収穫の時期。お花を育てたりレモンや梅を一生懸命育てて、家族みんなで食べると幸せを感じます」と家族団らんの時間について話した