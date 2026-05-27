東京・原宿の竹下通りにあるアパレル店で、「俺たちはヤクザだ」などと言って、いわゆる「みかじめ料」を脅し取ろうとしたとして男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、いずれも職業不詳の千田凌平容疑者と井出著人容疑者はことし1月、原宿の竹下通りにあるアパレル店で、店長の男性に「俺たちはヤクザだ」「このあたりは俺たちのものだ」などと言って、みかじめ料を脅し取ろうとした疑いがもたれています。店長が110番通報