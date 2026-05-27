ホンダが皮肉にも、巨額赤字でリストラする日産自動車と似たような状況に陥っている。両社の経営統合案は早期に破談したが、まだ火が完全に消えたわけではない。くしくも三部敏宏ホンダ社長は、バトンタッチの時期を迎えつつある。うみを出し切った後、本格立て直しを託すのは、日産との統合推進役だった人物だ。そこでホンダに、真の企業変革として「ある提案」をしたい。（佃モビリティ総研代表佃義夫）ホンダがEV→HVに大シ