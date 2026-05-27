◇MLB ホワイトソックス-ツインズ(日本時間27日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が2番・ファーストで先発出場し、8回に2試合連発となる19号2ランを放ちました。2点を追う8回、前日にメジャーデビューを飾った西田陸浮選手が先頭で打席に入り、レフト前ヒットで出塁します。その後、1死1塁の場面となり、前日26日の試合で8試合ぶりの快音を響かせた村上選手が、相手先発のジョー・ライアン投手の3球目、低めの