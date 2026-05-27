東京の墨田区危機管理の公式Xが更新されました。【映像】警察署からのお知らせ「警察署からのお知らせです。令和8年5月26日（火）午後10時ころ、墨田区東向島2丁目付近において、野生のアライグマが出現しました。野生のアライグマは気性が荒く、多くの病原体を持ち合わせているので、発見してもむやみに触れないでください」（『ABEMA NEWS』より）