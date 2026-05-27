兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件で指名手配されている男が事件の発覚前に職務質問を受けた際、スマートフォンや免許証を持っていなかったことがわかりました。警察は男が比較的近場に潜んでいる可能性もあるとみて捜査しています。 5月19日、兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が遺体で見つかり、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を千尋さんに対する殺人容疑で全国に