国の「地域未来戦略」に対応する「石川県地域産業クラスター計画」策定に向けた会議が26日、県庁で開かれ、石川県内にÅI・半導体産業の集積を目指す方向性が確認されました。初開催となる会議には、産官学金の22団体の関係者が出席し、石川県の山野知事が冒頭、「県の強みを生かした産業クラスターを明確に示したい」などとあいさつしました。国は6月にも、産業クラスターの形成を柱とする「地域未来戦略」を決