ＮＡＳＡのジャレッド・アイザックマン長官は、「ムーンベース（月面基地）」建設を開始するため、今年後半に３つのミッションを打ち上げると発表した。米紙ニューヨーク・ポストが２６日、報じた。３つのミッションは、それぞれブルーオリジン、アストロボティック、インテュイティブ・マシーンズが主導し、月面基地建設の基盤を整える重要なペイロード（搭載機器・物資）を運搬する予定だ。アイザックマン氏は２６日、「こ