これから迎える夏本番に向け、石川労働局は27日、県建設業協会に対し、熱中症予防に向けた要請を行いました。この要請は、石川県内で去年、職場における熱中症の患者が195人と過去10年で最も多く、中でも建設業が最多であったことなどを受け、行われたものです。 27日は、作業現場における暑さの指数を確認することや、改正労働安全衛生規則に基づき報告などの措置を行うことを要請しました。石川県建設業協会・鶴山 庄市 会