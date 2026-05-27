5月27日発表 三井不動産とMoment Factoryは5月27日、ポケモンインターナショナルと協業し、来場者自身がポケモントレーナーとしてポケモンの世界を体験できる新たなエンターテインメントプロジェクトを発表した。 本プロジェクトは、インタラクティブ技術と革新的なストーリーテリングを通じて、ポケモンの世界観をリアルな空間で表現するというもの。ファン同士が現実