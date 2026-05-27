「なぜこんなにも不親切なのか」女優キム・ボミの訴えが注目を集めている。【写真】出産直後のキム・ボミ5月26日、キム・ボミは自身のSNSを更新。「手術した箇所が痛むため来院したのだが、窓口にいる看護師の方々はなぜこんなにも不親切なのか。もちろん、そうでない方もいらっしゃるが」と綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、「検査室」という案内板が掲げられた病院の廊下が写っている。手術後の痛みに耐えかねて