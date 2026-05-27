【モデルプレス＝2026/05/27】女優でアーティストの大原櫻子が5月26日、自身のInstagramを更新。紫色のロングヘア姿を公開し、話題となっている。【写真】30歳美人歌手「別人レベル」雰囲気一変紫ロングヘア姿◆大原櫻子、紫ロングヘアで雰囲気ガラリ大原は「『すべての美しいモンスター』オフショット フランケンあさみ、あさみちゃん役を演じます」とつづり、写真を投稿。6月1日からエスドラ公式YouTubeにて配信されるtimeleszの