BTSのJUNG KOOKが、ラスベガスのホテルで撮影したVlog映像が話題を集めている。5月26日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムを更新し「24. 5. 2026 in Las Vegas」というコメントとともにVlog映像を公開した。映像には、ワールドツアー中の宿泊先で過ごす自然体な日常が収められていた。【写真】「パンプアップした？」JUNG KOOK、ますます凛々しくJUNG KOOKは「寝ないといけないんだけど…動画編集してたから、アイメイクだけ落とし