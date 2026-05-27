¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/27¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Afternoon Tea¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë ¥é¥¤¥Á¹á¤ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò2026Ç¯6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë ¥¢¥Ã¥×¥ë¹á¤ë¥Æ¥£¡¼¥½¡¼¥À¡×¤ò6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,400Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¢Afternoon Tea´Æ½¤¤Î¿·ºî2¼ï¢¡¿Íµ¤¤ÎAfternoon Tea´Æ½¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·ºîAfternoon Tea´Æ½¤¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Î